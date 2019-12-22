Лукашенко готов встретиться с Путиным «в любое время»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов провести встречу с главой России Владимиром Путины до конца 2019 года, если возникнет необходимость. Об этом белорусский лидер рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин», сообщает портал Вести.Ru.
В ближайшее время лидеры двух стран проведут телефонные переговоры, отметил Лукашенко. Он подчеркнул, что после этого возможна личная встреча, если она будет необходима.
«Если нам понадобится встреча, конечно, мы в любое время, в любом месте в России или в Белоруссии встретимся», — заявил глава Белоруссии.
20 декабря Лукашенко и Путин провели встречу в Петербурге перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета. В ходе переговоров главы стран обсудили вопросы интеграции.
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