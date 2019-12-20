Парламент Британии поддержал законопроект по Brexit во втором чтении

Парламент Великобритании во втором чтении поддержал законопроект по выходу страны из ЕС.

За законопроект проголосовали 358 депутатов, против — 234.

После голосования британский парламент уйдет на рождественские и новогодние каникулы.

Третье, окончательное чтение состоится в январе.

Ранее Борис Джонсон заявил, что победившая в досрочных парламентских выборов Консервативная партия получила от народа мандат на осуществление Brexit. Тогда он заявил, что страна осуществит процедуру выхода из Евросоюза к 31 января 2020 года.

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