Парламент Британии поддержал законопроект по Brexit во втором чтении
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Парламент Великобритании во втором чтении поддержал законопроект по выходу страны из ЕС.
За законопроект проголосовали 358 депутатов, против — 234.
После голосования британский парламент уйдет на рождественские и новогодние каникулы.
Третье, окончательное чтение состоится в январе.
Ранее Борис Джонсон заявил, что победившая в досрочных парламентских выборов Консервативная партия получила от народа мандат на осуществление Brexit. Тогда он заявил, что страна осуществит процедуру выхода из Евросоюза к 31 января 2020 года.
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