Трамп заявил, что демократы боятся стать свидетелями на процессе об импичменте

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Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что демократы боятся, что на процесс об импичменте будут вызваны свидетели с их стороны, в связи с чем они затягивают процедуру в сенате. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, «они не хотят, чтобы под присягой давал показания коррумпированный политик Адам Шифф».

Трамп отметил, что они также не желают, «чтобы свидетельствовали осведомитель, пропавший второй осведомитель, информатор, Байдены!».

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.