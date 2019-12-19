Горбачев сообщил, что чувствует себя хорошо после госпитализации

Бывший президент СССР Михаил Горбачев рассказал, что чувствует себя лучше после госпитализации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее ряд СМИ сообщили о том, что экс-советский лидер попал в больницу с воспалением легких.

«В течение последней недели мне пришлось находиться в больнице. Но уже подлечили немного. Все идет к преодолению этой неожиданности», — сказал Горбачев.

Михаил Горбачев являлся первым и последним президентом СССР в период с 15 марта 1990 года до 25 декабря 1991 года. Кроме того, он был последним генеральным секретарем ЦК КПСС и председателем президиума Верховного Совета СССР.

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