Уволен глава Минэнерго Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов уволил министра топлива и энергетики полуострова Вадима Белика с должности, говорится на сайте правительства республики.

Как отмечается в документе, Белик покидает свой пост в связи с истечением срока полномочий.

«Прекратить полномочия Белика... и освободить его от государственной должности», — сообщается в указе.

Документ датирован 19 декабря.

На своей должности уже бывший министр Белик пробыл с июля 2017 года. До этого он был замглавы Минэнерго Крымского полуострова.

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