Уволен глава Минэнерго Крыма
close
Глава Крыма Сергей Аксенов уволил министра топлива и энергетики полуострова Вадима Белика с должности, говорится на сайте правительства республики.
Как отмечается в документе, Белик покидает свой пост в связи с истечением срока полномочий.
«Прекратить полномочия Белика... и освободить его от государственной должности», — сообщается в указе.
Документ датирован 19 декабря.
На своей должности уже бывший министр Белик пробыл с июля 2017 года. До этого он был замглавы Минэнерго Крымского полуострова.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Аксенов переизбран главой Крыма на 5 лет
— В Крыму 31 декабря сделали выходным днем