Экс-министр раскрыл причину войны в Чечне

Бывший министр по делам национальностей Вячеслав Михайлов рассказал, что перед вводом федеральных войск в Чечню в декабре 1994 года Москва вела переговоры с чеченскими сепаратистами об условиях перемирия. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По словам Михайлова, тогда президент России Борис Ельцин (1991 — 1999 гг.) отказался встречаться с лидером экстремистов Джохаром Дудаевым.

Министр отметил, что Дудаев хотел личную встречу с российским лидером, он согласился на переговоры с экс-председателем правительства Виктором Черномырдиным, но Кремль отказал во второй раз.

По словам экс-министра, от встречи Ельцина отговорило его окружение.

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