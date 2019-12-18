В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о спецстатусе Севастополя

Депутат Госдумы России от севастопольского региона Дмитрий Белик прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского убрать из Конституции страны упоминание о «специальном статусе» Севастополя. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам парламентария, украинский лидер забыл, что Севастополь всегда являлся стратегической базой Черноморского флота. В период СССР он был городом союзного подчинения, в настоящее время — федерального значения.

Депутат также отметил, что даже в советские годы Севастополь не входил в состав Крымской области, являлся городом республиканского подчинения.

«Севастополь в принципе, никогда фактически не передавался Украине и по ошибке находился в ее составе, так в 1954 году из РСФСР в состав УССР была передана именно Крымская область, где не было никакого упоминания о Севастополе», — заявил Белик.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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