В Совфеде оценили заявление ПАСЕ об участии ДНР и ЛНР в нормандском саммите
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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков оценил заявление члена ПАСЕ Ульриха Оэмэ о необходимости присоединения ЛНР и ДНР к нормандскому саммиту. Об этом сообщает RT.
Он назвал такое предложение здравым и мудрым. Также парламентарий призвал перейти от слов к делу.
Одним из важных дел член Совфеда назвал прошедший в Париже Кроме того, Цеков подчеркнул, что главным в решении ситуации на Украине является прямой диалог между Киевом и Донбассом.
«От слов о том, что конфликт в Донбассе необходимо прекращать, надо переходить к множеству конкретных дел», — сказал он.
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