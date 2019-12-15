В Совфеде оценили заявление ПАСЕ об участии ДНР и ЛНР в нормандском саммите

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков оценил заявление члена ПАСЕ Ульриха Оэмэ о необходимости присоединения ЛНР и ДНР к нормандскому саммиту. Об этом сообщает RT.

Он назвал такое предложение здравым и мудрым. Также парламентарий призвал перейти от слов к делу.

Одним из важных дел член Совфеда назвал прошедший в Париже Кроме того, Цеков подчеркнул, что главным в решении ситуации на Украине является прямой диалог между Киевом и Донбассом.

«От слов о том, что конфликт в Донбассе необходимо прекращать, надо переходить к множеству конкретных дел», — сказал он.

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