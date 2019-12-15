Президент Армении захотел посетить Москву на 9 мая
Президент Армении Армен Саркисян заявил, что приедет в Москву на празднование 75-летия победы Великой Отечественной войне, если получит приглашение. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Обязательно приеду, если пригласят. Это великий день Победы, и эта победа важна для всех нас: и для России, и для русских, и для армян, и для украинцев, и для узбеков, и для других народов», — сказал он.
Саркисян добавил, что весь армянский народ был частью этой победы, каждая семья в Армении внесла свой вклад, даже армянская диаспора, проживающая за рубежом.
По словам президента Армении, он будет рад, если окажется в Москве на 75-летие со дня Великой Победы.
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