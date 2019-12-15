Шушкевич назвал недоумками жалеющих об отказе Белоруссии от ядерного оружия

Первый глава независимой Белоруссии Станислав Шушкевич назвал недоумками тех, кто сожалеет, что в 90-е годы ядерное оружие было вывезено из страны. Об этом он сказал в интервью «Газете.Ru».

По мнению Шушкевича, решение о превращении Белоруссии в безъядерное и нейтральное государство, которое власти страны приняли в 1992 году, было оправдано.

«Я хочу сказать, что только недоумки, которые не понимают, что такое ядерное оружие, могут такое говорить. Даже если обыватели говорят, что мы бы могли им кому-то грозить, как это делает КНДР, они не понимают одного – что, мы против России пошли бы с ядерным оружием?» — сказал Шушкевич.

Он напомнил, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко также среди тех, кто считает ошибочным отказ страны от ядерного оружия.

«Я не нахожу слов в нормальной лексике, чтобы охарактеризовать тех, кто может так ставить вопрос. Я не ругаюсь никогда, но очень хочется сказать в адрес тех людей, которые сожалеют, что ядерное оружие было вывезено. В частности, наш Лукашенко заявил, что это было ошибочно сделано», — заключил Шушкевич.

Александр Лукашенко ранее неоднократно резко высказывался о том, отказ страны от ядерного оружия был ошибкой. «Считаю, что вывод из Беларуси ядерного оружия на тех условиях, как это было осуществлено нашими националистами, было жесточайшей ошибкой. Если бы у нас было это оружие, с нами бы сейчас по-другому разговаривали», — говорил Лукашенко в 2010 году.

Полное интервью с первым главой Белоруссии, одним из подписантов Беловежского соглашения Станиславом Шушкевичем, которому сегодня исполнилось 85 лет, читайте на «Газете.Ru».