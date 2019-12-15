Шушкевич назвал недоумками жалеющих об отказе Белоруссии от ядерного оружия

close
Председатель Верховного совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич, 1991 год Председатель Верховного совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич, 1991 год
Председатель Верховного совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич, 1991 год
Юрий Абрамочкин/РИА «Новости»

Первый глава независимой Белоруссии Станислав Шушкевич назвал недоумками тех, кто сожалеет, что в 90-е годы ядерное оружие было вывезено из страны. Об этом он сказал в интервью «Газете.Ru».

По мнению Шушкевича, решение о превращении Белоруссии в безъядерное и нейтральное государство, которое власти страны приняли в 1992 году, было оправдано.

«Я хочу сказать, что только недоумки, которые не понимают, что такое ядерное оружие, могут такое говорить. Даже если обыватели говорят, что мы бы могли им кому-то грозить, как это делает КНДР, они не понимают одного – что, мы против России пошли бы с ядерным оружием?» — сказал Шушкевич.

Он напомнил, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко также среди тех, кто считает ошибочным отказ страны от ядерного оружия.

«Я не нахожу слов в нормальной лексике, чтобы охарактеризовать тех, кто может так ставить вопрос. Я не ругаюсь никогда, но очень хочется сказать в адрес тех людей, которые сожалеют, что ядерное оружие было вывезено. В частности, наш Лукашенко заявил, что это было ошибочно сделано», — заключил Шушкевич.

Александр Лукашенко ранее неоднократно резко высказывался о том, отказ страны от ядерного оружия был ошибкой. «Считаю, что вывод из Беларуси ядерного оружия на тех условиях, как это было осуществлено нашими националистами, было жесточайшей ошибкой. Если бы у нас было это оружие, с нами бы сейчас по-другому разговаривали», — говорил Лукашенко в 2010 году.

Полное интервью с первым главой Белоруссии, одним из подписантов Беловежского соглашения Станиславом Шушкевичем, которому сегодня исполнилось 85 лет, читайте на «Газете.Ru».