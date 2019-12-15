В Госдуме предсказывают скорое согласие Японии на условия мирного договора с РФ

Депутат Госдумы Антон Морозов заявил, что Япония постепенно приходит к тому, чтобы принять условия мирного договора с Россиейи подписать его, передает РИА «Новости».

Он рассказал, что Россия и Япония в последнее время наладили отношения в сфере экономики, науки, культуры и в других областях. Именно поэтому позиции двух стран могут начать постепенно сближаться. В конечном итоге Япония согласится на условия мирного договора с Россией, и он будет подписан.

«Россия четко заявила свою позицию, что ни на какие территориальные уступки мы ни пойдем», — добавил Морозов.

Основным препятствием для заключения мирного договора между Россией и Японией остаются разногласия по поводу островов Итурупа, Кунашира, Шикотана и прилегающим мелким островам, которые были включены в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны.

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