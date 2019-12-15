Партию «Яблоко» возглавил Николай Рыбаков

close
Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский (справа) и председатель партии... Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский (справа) и председатель партии...
Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский (справа) и председатель партии...
Александр Вильф/РИА «Новости»

Новым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков, сообщает РИА «Новости».

Рыбаков победил на выборах председателя, набрав 69 голосов. Он сменил на посту Эмилию Слабунову, которая возглавляла «Яблоко» с 2015 года.

Согласно уставу партии, новый председатель избирается на четыре года и не может занимать пост более двух сроков.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Избран новый глава фракции эсеров в Мосгордуме

«Страсти были нешуточные»: оппозиция прошла в Мосгордуму

Полиция ищет экстремистскую литературу в офисе партии «Яблоко»