Партию «Яблоко» возглавил Николай Рыбаков
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Новым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков, сообщает РИА «Новости».
Рыбаков победил на выборах председателя, набрав 69 голосов. Он сменил на посту Эмилию Слабунову, которая возглавляла «Яблоко» с 2015 года.
Согласно уставу партии, новый председатель избирается на четыре года и не может занимать пост более двух сроков.
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