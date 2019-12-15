Партию «Яблоко» возглавил Николай Рыбаков

Новым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков, сообщает РИА «Новости».

Рыбаков победил на выборах председателя, набрав 69 голосов. Он сменил на посту Эмилию Слабунову, которая возглавляла «Яблоко» с 2015 года.

Согласно уставу партии, новый председатель избирается на четыре года и не может занимать пост более двух сроков.

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