В Госдуме отреагировали на ситуацию с подарившим чиновникам вазелин депутатом

Председатель комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Отари Аршба высказался насчет поступка депутата парламента Вадима Булавинова, который подарил баночку вазелина главе Балахнинского района Нижегородской области на открытии школы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, данный инцидент будет детально рассмотрен, если соответствующее обращение будет направлено в комиссию.

Парламентарий также подтвердил, что Булавинов не давал ему никаких «письменных или вербальных пояснений».

«Если это демонстративный жест на уровне китча и если это не является предметом административного наказания, то мы ему свою позицию выскажем», — добавил Аршба.

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