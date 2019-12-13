В Лондоне проходит пикет после победы Джонсона на выборах

Эксклюзив

В Лондоне на Даунинг-стрит проходит пикет после победы консерваторов на парламентских выборах, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Около 300 человек вышли на улицы с лозунгами «Не наш премьер» и «Нет расизму, нет Борису Джонсону».

Митингуют преимущественно лейбористы. Они жгут файеры и агрессивно ведут себя в отношении полиции. Несколько человек арестовали и увезли в полицейских мини-вэнах, сообщают очевидцы.

Митингующие пытались пробиться на Даунинг-стрит 10. Однако зона перед зданием резиденции британских премьеров оцеплена полицией, над зданиями летает вертолет.

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