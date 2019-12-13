В Лондоне проходит пикет после победы Джонсона на выборах
Эксклюзив
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В Лондоне на Даунинг-стрит проходит пикет после победы консерваторов на парламентских выборах, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Около 300 человек вышли на улицы с лозунгами «Не наш премьер» и «Нет расизму, нет Борису Джонсону».
Митингуют преимущественно лейбористы. Они жгут файеры и агрессивно ведут себя в отношении полиции. Несколько человек арестовали и увезли в полицейских мини-вэнах, сообщают очевидцы.
Митингующие пытались пробиться на Даунинг-стрит 10. Однако зона перед зданием резиденции британских премьеров оцеплена полицией, над зданиями летает вертолет.
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