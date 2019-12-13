В Белом доме ограничили число лиц с доступом к телефонным разговорам Трампа

В Белом доме ограничили количество сотрудников администрации, которым разрешено прослушивать телефонные звонки президента США Дональда Трампа с иностранными лидерами. Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что данные меры ввели из-за того, что телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля был раскрыт и стал центральным элементом расследования в деле об импичменте.

По данным издания, теперь к разговорам главы государства имеют доступ только те сотрудники, которых Трамп назначил лично.

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