Демократы опошляют процедуру импичмента, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что сторонники Демократической партии опошляют процедуру импичмента, передает РИА «Новости».

В пятницу, 13 декабря, судебный комитет палаты представителей Соединенных Штатов утвердил две статьи импичмента Трампу — злоупотребление властью и препятствование работе законодателей. В поддержку данных статей выступили 23 конгрессмена, являющиеся демократами, против – 17, все из числа республиканцев.

«Это мошенничество. … Скажу вам вот что: однажды здесь будет президент-демократ и палата (представителей) будет за республиканцами. Подозреваю, они это вспомнят», — отметил американский лидер.

Ранее сообщалось, что Белый дом считает предъявленные Трампу обвинения ложными.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.

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