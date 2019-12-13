Левченко объяснил причины своей отставки

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко на своей странице в Instagram объяснил причину своего ухода с поста.

Он написал, что самостоятельно принял решение об отставке, так как считает такое решений наиболее благоприятным для жителей Иркутской области в сложившейся ситуации.

Левченко отметил, что последнее время в адрес него и его помощников СМИ зачастую высказывались критически. Он считает, что из-за публичной поддержки губернатора многие из них начали страдать.

«Я уже привык к критике, но не могу позволить, чтобы грязью обливали людей, которые сделали и делают многое для региона», — написал он.

В заключении своего поста он поблагодарил всех жителей Иркутской области и выразил надежду на дальнейшее процветание региона.

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