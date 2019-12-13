Лукашенко рассказал о причинах бессонницы
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о трудностях работы президента, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
По словам Лукашенко, после докладов министров ему «жить не хочется», а после рабочего глава государства не может заснуть.
Об этом лидер Белоруссии рассказал во время встречи со студентами медицинских вузов, подчеркнув сходство врачебной практики с работой президента.
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