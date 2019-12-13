Песков прокомментировал идею Зеленского изменить Минские соглашения
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею главы Украины изменить пункты Минского соглашения, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Ранее украинский лидер заявил, что с первых Минских соглашений прошло четыре года, и с тех пор многое изменилось.
«Для любых новаций нужна обоюдная воля сторон конфликта, без этого разговор малоперспективен», — сказал Песков.
9 декабря в Париже прошел саммит «нормандской четверки» с лидерами Германии, России, Украины и Франции. Стороны обсуждали урегулирование ситуации в Донбассе.
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