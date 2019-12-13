Зеленский хочет изменить некоторые пункты Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые пункты в Минских соглашений можно изменить. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, с первых Минских соглашений прошло четыре года и «все меняется в нашей жизни». Он добавил, что не его команда подписывала соглашения, однако нынешняя власть должна выполнять условия, на которые «пошла власть в те времена».

«Но я уверен, что некоторые вещи мы можем изменить и будем менять, потому что именно передача украинской государственной границы под наш контроль после выборов — это точно не наша позиция», — заключил Зеленский.

До этого официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников заявил, что Киев подготовит изменения к .минским соглашениям по урегулированию в Донбассе до следующего саммита «нормандской четверки».

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