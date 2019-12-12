В бундестаге отреагировали на высылку дипломатов ФРГ из России

Депутат бундестага Александер Ной высказался относительно высылки дипломатов ФРГ из России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Ноя, с одной стороны произошло обострение конфликта после убийства гражданина Грузии в Берлине. С другой стороны, по мнению парламентария, обе стороны прилагают усилия, чтобы не довести эту полемику до кипения.

Он подчеркнул, что сомнения Берлина в данном вопросе, «конечно, уместны».

Ной призвал обе страны к полноценному сотрудничеству в расследовании данного дела.

До этого стало известно, что два сотрудника посольства ФРГ в Москве должны покинуть Россию. Такие меры были приняты согласно статье 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и принципу взаимности. Таким образом российская сторона ответила на объявление правительством ФРГ двух сотрудников российского посольства в Берлине персоной нон грата.

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