Эксперт про Иркутскую область: надо наводить порядок в регионе

Руководитель лаборатории новых технологий ЭИСИ, кандидат политических наук Дарья Кислицына кадровые изменения в руководстве Иркутской области - уход с должности по собственному желанию иркутского губернатора Сергея Левченко и назначение врио главы региона Игоря Кобзева.

«Тут две составляющие. Первая: события, произошедшие в этом году — наводнения, пожары и их последствия, те меры, которые были или не были, но должны были осуществляться руководством региона.

И в данном случае мы видим, что от качества антикризисного менеджмента, конечно, же зависит судьба губернатора. Причем — любого. К тому же проблемы в Иркутской области, о которых говорилось летом, до сих пор не решены. Вторая составляющая: системные, более долгосрочные проблемы, например — коррупция в регионе.

Я бы тут не привязывалась к партийной принадлежности, потому что есть другие кейсы, где процесс управления в регионах идет нормально. Но в этой ситуации назначение врио губернатора силовика — очевидное и понятное решение. Надо наводить порядок и восстанавливать управляемость в регионе», — отметила Кислицына.