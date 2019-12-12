Посол ФРГ высказался насчет высылки российских дипломатов

Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр пояснил решение объявить персонами нон грата двух дипломатов России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-релиз посольства.

По его словам, высланные сотрудники работали в принимающей стране совершенно безупречно и ни в чем не провинились.

Он подчеркнул, что воспринял это решение с сожалением.

«Они и их семьи пострадали в результате дипломатической ответной меры Российской Федерации», — сказал посол ФРГ.

До этого стало известно, что два сотрудника посольства ФРГ в Москве в качестве ответной меры должны покинуть Россию.