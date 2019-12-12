Глава Иркутской области Сергей Левченко покидает пост
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленные источники.
Уточняется, что соответствующее прошение он подал сам.
Публикация соответствующего указа президента ожидается в ближайшие часы.
Стоит отметить, что правительство Иркутской области не стало комментировать данную информацию. На данный момент губернатор якобы находится в отъезде в Москве для встречи с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым.