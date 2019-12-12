Глава Иркутской области Сергей Левченко покидает пост

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленные источники.

Уточняется, что соответствующее прошение он подал сам.

Публикация соответствующего указа президента ожидается в ближайшие часы.

Стоит отметить, что правительство Иркутской области не стало комментировать данную информацию. На данный момент губернатор якобы находится в отъезде в Москве для встречи с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым.

До этого Левченко предложил повысить себе оклад на 44%.