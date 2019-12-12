«Ъ»: глава Иркутской области подает в отставку

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, член Коммунистической партии России (КПРФ) написал заявление об отставке. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника, осведомленных о решении.

Сообщается, что что указ президента об увольнении Левченко будет опубликован в ближайшие часы.

В правительстве Иркутской области отказались комментировать данную информацию, заявив, что в настоящее время губернатор находится в Москве и проводит встречу с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым.