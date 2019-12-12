Россия вручила ответную ноту послу ФРГ

Два сотрудника посольства ФРГ в Москве в качестве ответной меры должны покинуть Россию, соответствующая нота вручена послу Германии Гезе Андреасу фон Гайру, вызванному в четверг в МИД РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение дипведомства.

Уточняется, что у дипломатов есть на это семь суток.

Такие меры были приняты согласно статье 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и принципу взаимности. Таким образом российская сторона ответила на объявление правительством ФРГ двух сотрудников российского посольства в Берлине персоной нон грата. Оно датировано 4 декабря 2019 года.

Стоит отметить, что в посольстве считают данное решение безосновательным.

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