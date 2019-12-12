Семья Лужкова приехала проститься с ним в храм Христа Спасителя
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Вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина и две их дочери прибыли в храм Христа Спасителя, где проходит прощание с бывшим мэром столицы. Об этом сообщает РИА «Новости».
Батурина принимает соболезнования друзей, коллег и близких Лужкова.
Отмечается, что поток желающих проститься с бывшим мэром Москвы не прекращается. Люди несут в храм цветы и ставят свечи.
Отпевать Лужкова будет патриарх Кирилл.
О смерти Лужкова стало известно 10 декабря, информацию подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Как сообщил главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев, причиной смерти бывшего мэра стала сильная аллергическая реакция, которая возникла в ходе плановой операции в Мюнхене.