Семья Лужкова приехала проститься с ним в храм Христа Спасителя

Вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина и две их дочери прибыли в храм Христа Спасителя, где проходит прощание с бывшим мэром столицы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Батурина принимает соболезнования друзей, коллег и близких Лужкова.

Отмечается, что поток желающих проститься с бывшим мэром Москвы не прекращается. Люди несут в храм цветы и ставят свечи.

Отпевать Лужкова будет патриарх Кирилл.

О смерти Лужкова стало известно 10 декабря, информацию подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Как сообщил главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев, причиной смерти бывшего мэра стала сильная аллергическая реакция, которая возникла в ходе плановой операции в Мюнхене.