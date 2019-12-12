Из-за прощания с Лужковым в Москве ограничат движение

В четверг, 12 декабря, в центре Москвы ограничат движение в связи с церемонией прощания в Храме Христа Спасителя с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым. Об этом сообщается на сайте «Московский транспорт».

Как отмечается, в этот день с 00.01 будет ограничено движение по Соймоновскому проезду и участку ул. Волхонка от Соймоновского проезда до ул. Ленивка. Поворот с ул. Знаменка на ул. Волхонка будет запрещен. В районе д. 2 стр.1 по Лужнецкому проезду нельзя будет парковаться. Ограничения движения сохранятся до конца дня.

Кроме того, с 06.00 не будут работать остановки «Метро «Кропоткинская» — Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина» для автобуса № м3 по улице Волхонка в сторону метро «Семеновская», а также «Метро «Кропоткинская» для автобуса № 255 в Соймоновском проезде, а с 12.00 – «Новодевичье кладбище» для автобусов № м3, 64, 216, 255, С12 в Лужнецком проезде в сторону стадиона «Лужники». Изменения будут действовать до окончания мероприятия.

Также вход и выход со станции «Кропоткинская» к Храму Христа Спасителя будет закрыт с начала движения и до 15.30 в связи с проведением траурных мероприятий.

Лужков ушел из жизни в возрасте 83 лет, о его смерти стало известно 10 декабря. По данным СМИ, операция, во время которой он скончался, проходила в Мюнхене.

Отпевание бывшего мэра Москвы пройдет 12 декабря в 11:00 в храме Христа Спасителя. Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище столицы.

Юрий Лужков занимал пост мэра столицы рекордные 18 лет (1992–2010).

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