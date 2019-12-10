США просят Россию поддержать Гуайдо в качестве лидера Венесуэлы

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова поддержать Хуана Гуайдо в качестве лидера Венесуэлы, передает РИА «Новости».

Помпео считает, что пока Николас Мадуро остается у власти, кризис в Венесуэле будет продолжаться.

«Мы обратились к правительству России с просьбой о поддержке демократии и президента Хуана Гуайдо с тем, чтобы обеспечить свободные и справедливые выборы», - заявил Помпео.

23 января во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.

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