Трамп назвал «смехотворными» обвинения по делу об импичменте

Американский президент Дональд Трамп считает «смехотворными» предъявленные в Палате представителей официальные обвинения против себя, написал он в Twitter.

По его словам, обвинения в том, что он якобы давил на украинского президента Владимира Зеленского, являются смехотворными и лживыми.

«Давления не было!», — подчеркнул Трамп.

Он отметил, что демократы знают, что никаких манипуляций не было, но продолжают отрицать факты.

Кроме того, Трам раскритиковал главу комитета по вопросам разведки Адама Шиффа, назвав его «абсолютно коррумпированным политиком, который сделал ужасное и мошенническое заявление».

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