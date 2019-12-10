Российские пчеловоды выразили соболезнования в связи со смертью Лужкова

Российские пчеловоды выражают соболезнования по поводу кончины экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.

Как сообщил «Газете.Ru» глава Межрегионального союза пчеловодов Александр Кукс, Лужков был подлинным энтузиастом пчеловодства и фактически возродил этот народный промысел. Он также отметил, что бывший мэр любил чистый мед , без примесей и модных добавок. Эти традиции российские пчеловоды сохраняют.

По словам пчеловода, Лужков был настоящим патриотом, считал Крым российским.

«Когда он был мэром пчеловоды всей России почувствовали поддержку чиновников. Многие увеличили свой бизнес, стали держать не по 20-30 пчелиных семей, а по 50 – 100», — говорит Кукс.

При Лужкове пчеловоды 48 регионов России обрели постоянное место для реализации своей продукции — в Коломенском парке Москвы. Там до сих пор два раза в год проходят ярмарки меда. Аренда торговых мест была бесплатной, сейчас она составляет порядка 3 тыс. рублей в день.

Реклама и логистика на столичном уровне тоже была бесплатная. «Юрий Михалович сам открывал ярмарки меда, приезжал с телевизионщиками и после его визита торговля медом вырастала в десятки раз», — вспоминает глава союза Кукс, лично знавший столичного градоначальника.

Ранее СМИ сообщили, что Лужков скончался в Мюнхене. Позже мэр Москвы Сергей Собянин также подтвердил смерть предшественника.

Лужкову исполнилось 83 года 21 сентября. Он занимал пост мэра столицы рекордные 18 лет (1992–2010).

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