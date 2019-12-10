Новым премьером Финляндии стала Санна Марин

Парламент Финляндии 10 декабря проголосовал за избрание новым премьер-министром страны первого заместителя председателя правящей Социал-демократической партии (СДП) Санны Марин. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, Марин поддержали 99 депутатов из 200, выступили против — 70.

Официально нового премьер-министра и ее правительство утвердит президент Финляндии Саули Ниинисте 10 декабря.

34-летняя Санна Марин станет самым молодым действующим премьер-министром в мире и самым молодым в истории своей страны.

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