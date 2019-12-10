СМИ узнали обстоятельства смерти Лужкова

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Экс-мэр Москвы Юрий Лужков умер на следующий день после операции, сообщает телеграм-канал Baza.

По данным Baza, Лужков не вышел из наркоза после плановой операции на сердце.

Сама операция прошла успешно, однако у Лужкова во время наркоза лопнул один из сосудов.

Лужков ушел из жизни в возрасте 83 лет. По данным СМИ, операция проходила в Мюнхене.

Лужков занимал пост мэра столицы рекордные 18 лет (1992–2010).

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