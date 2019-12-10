Батурин рассказал о последней встрече с Лужковым

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Брат Елены Батуриной, супруги экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, Виктор Батурин подтвердил «Газете.Ru», что Лужков с женой улетели за границу, однако подтвердить информацию о смерти экс-мэра не может.

«У меня нет официальной информации. Я могу сказать, что видел его в субботу в прекрасном веселом состоянии. Вчера вечером они улетели из России за границу. Это единственное, что я могу вам сказать», — сказал Виктор Батурин.

В то же время по поводу сообщений о смерти Лужкова Батурин добавил, что «уже много серьезных информационных агентств подтвердили эту информацию».

Ранее СМИ сообщили, что на 84 году ушел из жизни экс-мэр Москвы Юрий Лужков. Мэр столицы Сергей Собянин выразил соболезнования.

Лужков занимал пост мэра столицы рекордные 18 лет (1992–2010).