Конгрессмены 10 декабря назовут обвинения против Трампа

Конгрессмены во вторник, 10 декабря, назовут обвинения в адрес лидера США Дональда Трампа, сообщает РИА «Новости».

Оглашение назначено на 9.00 по местному времени (17.00 мск).

Точное содержание статей импичмента не разглашается, но, согласно источникам, среди обвинений есть пункты «злоупотребление властью» и «препятствование конгрессу».

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.

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