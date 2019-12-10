Зеленский предсказал разведение войск в Донбассе в течение восьми лет

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что для полного разведения сил в Донбассе потребуется до восьми лет, передает ТАСС.

Об этом он заявил по итогам нормандского саммита в Париже.

По словам украинского лидера, за шесть месяцев удалось развести войска в трех точках.

«Поэтому я сказал, что, если вы посчитаете 409 километров линии соприкосновения, то мы [такими темпами] будем разводить 20 лет. Если быстрее и большими участками, то мы можем развести за 6 - 8 лет», — сказал он.

По его мнению, для начала разведение нужно осуществить в «простых точках», исходя из интересов мирных жителей.