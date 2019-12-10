Зеленский ответил на вопрос о замороженной ситуации в Донбассе

Лидер Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский заявили, что ситуация в Донбассе не является замороженной.

Таким образом они ответили на соответствующий вопрос журналистов.

Макрон подчеркнул, что ситуация не стоит на месте, так как в регионе гибнут люди. Также он добавил, что лидеры нормандской четверки договорились перезапустить дипломатические усилия, так как это позволит воплотить минские соглашения.

Зеленский согласился с коллегой и добавил, что для него важнее всего человеческая жизнь.

«Это причина моего визита сюда», — сказал он.

Зеленский добавил, что удовлетворен усилиями по установлению режима прекращения огня.