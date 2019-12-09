Активистки Femen выбежали к воротам Елисейского дворца
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В Париже у ворот Елисейского дворца активистки движения Femen провели акцию перед предстоящей встречей лидеров стран «нормандской четверки».
Полуобнаженные активистки выбежали к воротам Елисейского дворца, где собрались журналисты.
Сотрудники полиции быстро задержали девушек, прикрыв их наготу.
В Париже встречаются главы государств «нормандской четверки» — России, Украины, Франции, Германии, — чтобы обсудить дальнейшее урегулирование ситуации в Донбассе. «Газета.Ru» следит за саммитом в режиме онлайн.