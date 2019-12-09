Соавтор Конституции объяснил желание россиян изменить ее
Вносить существенные поправки в российскую Конституцию не нужно, но важно, чтобы соблюдались ее основные положения, заявил «Газете.Ru» один из авторов действующего основного закона, экс-депутат Госдумы Виктор Шейнис.
Он считает, что большая часть россиян, которая хочет изменений в Конституции на самом деле заинтересованы, чтобы она соблюдалась.
«В Конституцию можно внести поправки, но главное заключается не в самой Конституции, а в той политической системе, которая у нас сложилась на сегодняшний день. Реально записанные в Конституции права не соблюдаются. Это отчетливо проявляется в разного рода преследованиях, которым подвергаются люди, отстаивающие свои права. Я думаю, что значительная часть тех, кто высказался за изменения, как раз заинтересованы, скорее, в том, чтобы Конституция соблюдалась», — сказал Шейнис.
При этом бывший депутат отметил, что первая и вторая главы основного закона (основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина) в поправках либо не нуждаются, либо нуждаются в крайне незначительных.
«Нашу Конституцию многие называют сверхпрезидентской. Конечно, перебор полномочий президента в ней есть. Но главное не в этом. Главное в том, что она недопарламентская и недосудебная. Все же нужен баланс всех ветвей власти», — заключил Шейнис.
Стоит отметить, что Шейнис в 1992-1993 годах занимал пост заместителя ответственного секретаря Конституционной комиссии Верховного Совета
По данным ФОМ, 68% россиян положительно восприняли идею внести поправки в Конституцию.
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