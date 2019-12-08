Почему Крым не присоединился к России в 1991 году, рассказал советник Ельцина

Первый зампредседателя Верховного Совета России и впоследствии глава администрации президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов рассказал, почему в 1991 году полуостров Крым не стал частью территории России. Об этом сообщает «Взгляд».

Он отметил, что до подписания Беловежских соглашений Крым, Луганская и Донецкая области, которые он назвал «исконно нашими», просили российские власти о присоединении, однако у Москвы «не было времени на переговоры с Киевом».

Советник Ельцина добавил, что в то время власти думали о том, как «России выжить вообще». Политик уточнил, что Москва долгое время пыталась «отстоять Крым», но при обсуждении вопроса передачи ядерного оружия, встретила сопротивление со стороны министра обороны Украины Константина Морозова.

«Это исконно наши земли были, просто их отдали Киеву. Они понимали, что находятся в неравных условиях с украинцами, на Украине очень сильно развивался национализм», — сказал Филатов.

Крым вошел в состав российского государства после проведенного там в марте 2014 года референдума.

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