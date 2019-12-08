Порошенко закидали яйцами на майдане

Экс-президент Украины Петра Порошенко принял участие в протестных акциях, которые проходят в центре Киева. Об этом сообщает УНИАН.

Отмечается, что бывший лидер страны выступал на трибуне перед участниками акции. После был исполнен гимн Украины, в конце которого Порошенко прокричал «Слава Украине!».

После этого из толпы на сцену полетели яйца. Одно попало в жену бывшего президента, а второе успел поймать депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Ахтем Чийгоз.

После этого Порошенко обратился к толпе с призывом поймать бросавшего яйца.

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