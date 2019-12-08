Белоруссия надеется на компенсацию в $70 млн из-за «грязной нефти» из России
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Белорусский посол в России Владимир Семашко заявил, что Минск ожидает от России компенсации из-за инцидента с поставкой в страну загрязненной хлоридами нефти по магистральному трубопроводу «Дружба». Об этом сообщает БелТа.
Отмечается, что Белоруссия рассчитывает на получение $70 млн.
Кроме того, Семашко уточнил, что вопрос о цене на газ должен быть решен в течение двух недель.
Посол подчеркнул, что эти вопросы были затронуты на встрече глав государств России и Белоруссии в Сочи.
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