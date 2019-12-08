Трамп: Джулиани cмог многое выяснить в ходе расследования на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что его личный адвокат Рудольф Джулиани сумел многое выяснить во время проведения собственного антикоррупционного расследования на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, юрист собирается показать доклад на эту тему генеральному прокурору и Конгрессу.

«Он говорит, что у него есть много хороших сведений», — отметил Трамп.

При этом американский лидер уточнил, что пока не общался с Джулиани насчет данной информации.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Джулиани заявил о наличии у него компромата на Байденов

— Джулиани обвинил Байдена в подкупе Порошенко