Пресс-секретарь Медведева рассказал о его отношении к видео Навального

Пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов рассказал об отношении Дмитрия Медведева к информации в видео ФБК Алексея Навального о якобы имеющемся в распоряжении Светланы Медведевой самолете, передает Lenta.ru.

Он заявил, что Медведев не отвечает на «провокации».

«Это просто очередное манипулирование неподтвержденной информацией», — сказал Осипов.

По словам пресс-секретаря, все имущество, транспорт и доходы Дмитрия Медведева и его супруги зафиксированы в декларации.