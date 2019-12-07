Пресс-секретарь Медведева рассказал о его отношении к видео Навального

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Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам, 5... Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам, 5...
Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам, 5...
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов рассказал об отношении Дмитрия Медведева к информации в видео ФБК Алексея Навального о якобы имеющемся в распоряжении Светланы Медведевой самолете, передает Lenta.ru.

Он заявил, что Медведев не отвечает на «провокации».

«Это просто очередное манипулирование неподтвержденной информацией», — сказал Осипов.

По словам пресс-секретаря, все имущество, транспорт и доходы Дмитрия Медведева и его супруги зафиксированы в декларации.