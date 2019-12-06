Путин не обсуждал высылку российских дипломатов с бизнесменами из ФРГ, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тема высылки сотрудников российского посольства из Германии не поднималась на встрече российского лидера и немецких бизнесменов. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, между Путиным и предпринимателями из ФРГ произошел «предметный и деловой разговор».

«Тема вообще не затрагивалась», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Германия высылает двух сотрудников посольства России из-за расследования убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине.

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