Экс-депутат Рады с автоматом в руках призвала украинцев выйти на Майдан

Бывший депутат Рады Татьяна Черновол обратилась к украинцам с помощью видеоролика, в котором она с автоматом в руках призвала украинцев выйти на Майдан Незалежности (площадь Независимости) в Киеве перед саммитом в «нормандском формате». Соответветствующую видеозапись она опубликовала в YouTube.

По словам экс-парламентария, украинцам нужно продолжать борьбу против мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

«Когда ты борешься, тебя не ждут ужасы капитуляции, потому что тебя уже не будет», — сказала Черновол.

В ролике видно, что после этой фразы, бывший депутат взяла в руки автомат и перезарядила его.