Ангела Меркель впервые посетила Освенцим

Канцлер Германии Ангела Меркель впервые побывала в музее на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Это третий в истории случай, когда действующий немецкий глава посещает данное место.

Уточняется, что она прибыла туда вместе с премьер-министром Польши Матеушей Моравецким. Политики планируют пробыть там несколько часов и почтить память погибших.

Как отмечается, в планах Меркель возложение цветов у Стены смерти, осмотр музейной экспозиции и зажжение свечей у памятника жертвам в Биркенау.