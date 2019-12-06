В посольстве РФ отреагировали на арест судна в Сингапуре

Пресс-секретарь посольства России в Сингапуре Сергей Новосельцев прокомментировал ситуацию с попавшим под санкции США российским судном «Севастополь», которое арестовали в Сингапуре. Об этом пишет РИА «Новости».

Он сказал, что происходящее не имеет отношения к политике, а носит лишь коммерческий характер.

По его мнению, судно арестовано из-за долгов, не из-за санкций.

Новосельцев также добавил, что дипмиссия внимательно следит за развитием событий и оказывает морякам необходимое содействие.

Стоит отметить, что «Севастополь», а также его владелец попали в черный список США еще в прошлом году. Их обвиняют в поставках топлива КНДР.

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