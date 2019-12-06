Трамп пообещал разобраться с ситуацией вокруг невыдачи виз российским делегатам ООН

Постоянный представитель России ООН Василий Небензя заявил, что президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с ситуацией вокруг невыдачи виз делегатам ООН из России. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, он разговаривал об этом с Трампом на встрече постпредов при ООН. Небензя выразил надежду, что проблема будет решена.

«Потому что проблема не красит Соединенные Штаты, совершенно не добавляет им престижа и репутации. Президент Трамп, который, конечно, деталей этого не знал, обещал разобраться», — заявил российский постпред.

Кроме того, он высоко оценил встречу с американским лидером, добавив, что они обсуждали различные темы.

Ранее некоторым делегатам из России посольство США отказало в выдаче виз, запрос на получение которых направлялся с целью участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходила с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке.

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