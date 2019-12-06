Зеленский планирует создать муниципальную стражу в Донбассе, пишут СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский планирует на нормандском саммите выступить с предложением о создании в Донбассе «муниципальной стражи», в которую войдут представители Украины, ОБСЕ и ЛНР и ДНР. Об этом сообщает телеканал Espreso TV.
По словам Зеленского, это предложение является одной из имеющихся идей у его команды.
Он отметил, что со стороны самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР в муниципальную стражу должны войти те, кто не участвовал в военных действиях.
При этом украинский лидер не уточнил, должны ли муниципальной стражи состоять из трех человек – представителей Украины, ОБСЕ, ЛНР или ДНР или идет речь только о пропорциональном распределении.
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